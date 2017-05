திண்டுக்கல் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய மழை.. மக்கள் மகிழ்ச்சி! - வீடியோ

திண்டுக்கல் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கொட்டித் தீர்த்த மழையால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Heavy rain occured in Dindugul surrounding area. Due to this rain rivers and pools filled with water.