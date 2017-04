நாகர்கோவில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கனமழை: வெப்பம் தணிந்து சில் காற்று.. மக்கள் குஷி!

நாகர்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 17:53 [IST]

English summary

Heavy Rain occurs in Nagercoil and the surrounding area.farmers and public feels happy of the rain.