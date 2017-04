ராசிபுரத்தில் திடீரென காற்றுடன் கனமழை… குளு குளு மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

ராசிபுரத்தில் திடீரென காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் வெயிலில் வாடியிருந்த பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Wednesday, April 19, 2017, 18:18 [IST]

Heavy rain occurs at surrounding of Rasipuram in Tamil Nadu.