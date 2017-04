ஈரோட்டில் இரவு சூறாவளிக்காற்றுடன் கனமழை.. மரங்கள் சாய்ந்ததால் மின் விநியோகம் பாதிப்பு!

ஈரோட்டில் நேற்று இரவு கனமழையுடன் சூறைக்காற்றும் வீசியதில் 100க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் வேறோடு சாய்ந்தன.

English summary

Heavy rain and severe breeze affected near Gopichettipalayam Erode District. over 100 trees and current post fell down in the area due to that no electricity power in the villages.