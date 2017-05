நெல்லையில் குளு குளு கனமழை… சுற்றுலா பயணிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

நெல்லை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் கனமழை பெய்து வருவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Heavy rain occurs at surrounding of Nellai and Rasipuram in Tamil Nadu.