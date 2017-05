தேனியில் சுழன்றடித்த சூறாவளி... பல்லாயிரக்கணக்கான வாழை மரங்கள் சேதம்

தேனி மாவட்டத்தில் சூறைக்காற்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான வாழை மரங்கள் சேதமடைந்தன.

English summary

Theni district has been witnessing heatwave conditions last week. Hot weather conditions, rain gods did give some rain and thunderstorm strong winds damage banana plantations.