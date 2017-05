குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விடிய விடிய இடி மின்னல் கனமழை.. மரங்கள் சாய்ந்ததில் வாகனங்கள் சேதம்

குன்னூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வீசிய சூறைக்காற்றில் 10க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் சாய்ந்ததில் வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Heavy rain thunder storm in Kunoor. Over 10 trees fell down by the heavy wind. Many vehicles damaged. 4 persons injured.