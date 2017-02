சசி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள் வீடுகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு - போலீஸ் முன்னெச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சசிகலா ஆதரவு அமைச்சர்கள், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வீடுகளுக்கு கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

TamilNadu police tight security for Sasikala loyalist MLAs and Ministers house and office. Heavy security for Ministers Sellur Raju, R.B.Udayakumar house.