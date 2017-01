ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தால் சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்...கிண்டி - போரூர் சாலை ஸ்தம்பிப்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள், மாணவர்கள், ஐ.டி.ஊழியர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தால் கடும் சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

English summary

Heavy traffic in Chennai for students, youths protest for jallikatu