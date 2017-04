கத்திப்பாராவுக்குப் பூட்டு.. சென்னை போக்குவரத்தை முற்றிலும் முடக்கிப் போட்ட போராட்டம்!

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை கத்திபாராவில் நடைபெறும போராட்டம் காரணமாக கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 9:58 [IST]

English summary

Farmers protest for 31st day. Students and youth locked the Kaththipara bridge.