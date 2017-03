ஃபெரா குற்றவாளி தினகரன் ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவே முடியாது...சட்டம் சொல்வது என்ன?

அபராதம் விதித்தாலும் போட்டியிட முடியாது

ஆனால் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் மேலே நாம் குறிப்பிட்டுள்ள "Disqualification on conviction for certain offences" பிரிவில்

[shall be disqualified, where the convicted person is sentenced to-

(i) only fine, for a period of six years from the date of such conviction;

(ii) imprisonment, from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six

years since his release.]

அதாவது குற்ற வழக்குகளில் அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்பட்ட நபர் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது முதல் 6 ஆண்டுகாலத்துக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தகுதியற்றவர்; சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள், தண்டனை பெற்று விடுதலையானது முதல் மேலும் 6 ஆண்டுகாலத்துக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தகுதியற்றவர்

என தெளிவாகவே குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆக ஃபெரா வழக்கில் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளி டி.டி.வி. தினகரன் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் மக்கள் பிரதிநித்துவ சட்டத்தின்படி போட்டியிடவே தகுதியற்றவரே என்கின்றனர் சட்டவல்லுநர்கள்.