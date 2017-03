மதுரையிலும் இனி ஹெல்மெட் கட்டாயம்.. ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் அமல் !

மதுரையில் வரும் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Helmet must for two wheeler riders in madurai from april 1, says police commissioner.