மக்களே உஷார்.. மதுரையில் இன்று முதல் ஹெல்மெட் கட்டாயம் !

மதுரையில் இன்று முதல் இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணிப்போர் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணியவேண்டும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madurai City police decided to make wearing helmets compulsory for twowheeler riders from today.