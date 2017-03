சிறையில் சசிகலாவுக்கு என்னென்ன வசதி உள்ளது?: பட்டியல் இதோ

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவுக்கு அளிக்கப்படும் வசதிகள் குறித்து தெரிய வந்துள்ளது.சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோருக்கு 4 ஆண்டு சிறை

English summary

Sasikala Natarajan is in jail serving her sentence after being convicted in the disproportionate assets case. There has been a lot of talk about the kind of lifestyle she is leading in the Bengaluru central jail situated in Parappana Agrahara. According to the Director General of Prisons, the only special facility she has been given is a television set.