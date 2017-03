சிகிச்சைக்கு சேர்ந்த நாள் முதல் ஜெ. உடல்நிலை தேறவேயில்லை.. எய்ம்ஸ் அறிக்கையில் அம்பலம்!

ஜெயலலிதாவுக்கு வழங்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து எய்ம்ஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையில், அவர் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்ட நாள் முதல், பெரிய அளவில் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்பது அம்பலமாகியுள்ளது.

English summary

Here is the full details of AIIMS report on Jayalalitha's treatment, which was released on yesterday.