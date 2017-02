சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு.. சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் போலீஸ் கண்காணிப்பு தீவிரம்

ஜெயலலிதா, சசிகலாவிற்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாக உள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Supreme Court is likely to deliver its verdict in the Jayalalithaa Disproportionate Assets case on Tuesday. police teams put on high alert in chennai