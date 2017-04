தனுஷ் எங்கள் மகன் .... கதிரேசன், மீனாட்சி தம்பதி தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி!

தனுஷ் தங்களது மகன் என கதிரேசன் மீனாட்சி தம்பதி தொடர்ந்த வழக்கை மேலூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

High court bench madurai dismissed the case against Actor Dhanush. Kathiresan, Meenaksh couple filed a case in high court bench of Madurai that Actor Dhanush is their son.