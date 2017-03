பணமோசடி வழக்கில் நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன்

பணமோடி தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நிபந்தனை முன் ஜாமின் வழங்கியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 14:04 [IST]

English summary

In the forgerry case of the former Minister Natham Viswanathan High Court bench of Madurai granted bail.