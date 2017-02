எம்எல்ஏக்களை மீட்கக்கோரிய வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை ஹைகோர்ட்

2 எம்எல்ஏக்களை மீட்கக்கோரிய ஆட்கொணர்வு மனுக்களை சென்னை கோர்ட் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

To recover Kirishnarayapuram MLA Geeta, kunnam contituency MLA Ramachandran Habeas corpus petitions were filed in Madras High Court.The Madras High Court today dismissed the habeas corpus petitions.