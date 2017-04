தமிழகத்தில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற ஹைகோர்ட் இடைக்காலத் தடை!

சீமைகருவேல மரங்களை வெட்டுவதற்கு, தமிழகம் முழுவதும் இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

High Court interim ban to removal of karuvelam trees in tamilnadu