நீலாங்கரை சார்பதிவாளர் தாமுவைக் கைது செய்ய ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

போலி ஆவணங்கள் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்ய உடந்தையாக இருந்ததாக நீலாங்கரை சார் பதிவாளர் தாமுவை கைது செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras High Court ordered the arrest of the sub Registrar, who involving Fake Registration land