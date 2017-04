சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு.. சேகர் ரெட்டியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் ஓபிஎஸ் கூட்டாளியான சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட மூவரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

High Court has rejected Sekhar Reddy and his associates bail plea in connection with illegal money exchange case.