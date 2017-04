கேட்டவுடன் ஓபிஎஸ்க்கு ஒய் பிரிவு பாதுகாப்புக் கொடுத்த மத்திய அரசு - வீடியோ

மத்திய அரசிடம், முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு ஒய் பிரிவு பாதுகாப்பு வேண்டும் என அவருடைய ஆதரவு எம்பிக்கள் கோரிக்கைவிடுத்ததை அடுத்து, உடனே அவருக்கு 'ஒய்' பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.

English summary

Central government has given 'Y' cadet security to Ex. Minister O.Panneerselvam, after a request from his MPs.