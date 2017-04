மாவோயிஸ்ட் தாக்குதலால் பலியான தமிழக வீரர் உடலுக்கு அமைச்சர் அஞ்சலி: வீடியோ

சத்திஷ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்ட் தாக்குதலால் பலியான தமிழக வீரரின் உடலுக்கு உயர்கல்வி அமைச்சர் அன்பழகன் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Higher Education Minister K P Anbalagan paid tribute to Martyrs body Thirumurugan at Thittacherry in Salem.