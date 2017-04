டாஸ்மாக் கடையை திறந்தே தீரணும்… நெடுஞ்சாலைகளை நகராட்சிகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.. அரசின் அவசர ஆணை

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை நகராட்சிகள் எடுத்துக் கொண்டு அதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மூடப்பட்ட மதுக்கடைகளை திறக்க அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது.

English summary

Municipal Administration Commissioner Prakash has sent letter to municipal to change highways road into municipal road.