சாலை பணியாளர்களைத் தாக்கிக் கொள்ளை.... சிவகங்கையில் அநியாயம்: வீடியோ

சங்க கூட்டத்தை முடித்துக்கொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த சாலை பணியாளர்களைத் தாக்கி அவர்களிடமிருந்த செல்போன், பணம் உள்ளிடவற்றை கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

High ways workers attacked bu unknown persons and their belongings looted in Thiruppuvanam. Injured workers admitted in hospital