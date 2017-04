அண்ணன் ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் அப்ப இந்தியை தடுக்கலையே... - நிர்மலா சீதாராமன்

தமிழகத்தில் இந்தி மொழியை மத்திய அரசு திணிக்கவில்லை என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Union minister Nirmala Seetharaman today questioned M K Stalin's statement the Union government was imposing Hindi on TamilNadu.