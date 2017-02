ஈஷா யோக மையத்தின் மீது அவதூறு பரப்பும் இயக்கங்களை தடை செய்ய அர்ஜூன் சம்பத் வலியுறுத்தல்!

ஈஷா யோக மையத்தின் மீதும், பிரதமர் மோடி மீதும் தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பும் திராவிடர் மற்றும் கம்யூனிச இயக்கங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்று இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் கூறியுள்ளார்..

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Hindu makkal katchi has filed a complaint in District Collector office to ban Dravidian parties and Communist parties.