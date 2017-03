ஆர்.கே.நகர் கோதாவில் இந்து மக்கள் கட்சியும் குதித்தது.. தனித்து போட்டி என்கிறார் அர்ஜூன் சம்பத்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் இந்து மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிடும் என்று அதன் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்தார்.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 12:44 [IST]

English summary

Hindu Makkal Party will contest independently in RK Nagar byelection, says Arjun Sambath.