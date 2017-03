கமல்ஹாசன் மீது சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்த இந்து மக்கள் கட்சி.. ஏன் தெரியுமா?

இந்துக்கள் மனதை புண்படுத்தும் படி தொடர்ந்து பேசிவரும் நடிகர் கமலஹாசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Hindu People Party functionaries lodged a complaint against Actor Kamal Haasan for his derogatary comment on MahaBharat