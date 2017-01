ஜல்லிக்கட்டுக்காக... சென்னையில் சாணிக் குளியல் போட்ட இந்து மக்கள் கட்சியினர்!

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி நடத்தக்கோரி சென்னையில் இந்து மக்கள் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் சாணிக் குளியல் போட்டு மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hindu People's Party held a protest in Chennai demanding jallikattu competition. They took bath in cow dung opposed to the central government.