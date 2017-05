கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் திருப்பம்.. கேரளாவில் சாமியார் கைது!

ஜெயலலிதா ஓய்வெடுத்த கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்த காவலாளி கொலை வழக்கு தொடர்பாக கேரள மாநில சாமியார் ஒருவரைக் கைது செய்து கோத்தகிரியில் வைத்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Kodanad estate murder case:police arrested a Keralite 'samiyar' in Kotagiri, further inquiry is on.