கழகங்கள் இல்லா தமிழகம்... சீமானையும் வளைக்க துடிக்கும் இந்துத்துவா சக்திகள்- சிக்குவாரா?

கழகங்கள் இல்லா தமிழகம் என்ற தங்களது இலக்கில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமானையும் வளைக்க துடிக்கின்றன இந்துத்துவா சக்திகள்.

English summary

Hindutva outfits trying to capture the Seeman's Naam Thamizhar Party.