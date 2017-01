மெரீனா போராட்டத்தை சிதைக்க சதி.. ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி பரபரப்பு புகார்

சென்னை மெரீனா போராட்டத்தை திசை திருப்ப சில சில அமைப்புகள், தீய சக்திகள் முயற்சித்து வருவதாக ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

இதுதொடர்பாக அவர் பேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் I am safe and this is my stand என்று போட்டு வீடியோவில் பேசியுள்ளார் ஆதி.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 16:21 [IST]

English summary

Noted music director and pro Jallikattu activist Hiphop Tamilzha Aadhi has released a video speech on Marina protest and it has become viral.