ஆஹா எங்கள் இளைஞர் கூட்டம்.. ஆர்ப்பரிக்கிறது தமிழகம்.. தமிழர்களின் வரலாற்றில் பெருமை மிகு தருணம்!

தமிழர்களின் வரலாற்றில் பெருமை மிகு தருணமாக ஜல்லிக்கட்டு தடையை எதிர்த்துப் போராடி வரும் இளம் படையினரின் எழுச்சி மிக்க புரட்சி அமைந்துள்ளது.

English summary

The Historical days are running in the history of Tamils in Tamil Nadu in the name of Youth's revolutionary protest against Jallikattu ban. Tamil history never witnessed such a big protest.