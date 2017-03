நெருங்கும் கோர்ட் உத்தரவு: நெல்லையில் 20 ஆயிரம் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திக்..திக்

நெல்லையில் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட கோர்ட் உத்தரவிட்ட கெடு வரும் 31ம் தேதியுடன் முடிவடைதால் ஊழியர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 13:04 [IST]

English summary

Hiways tasmac shops will be closed from 31st of this month by court order. So the employees feels sad about their job