ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா.. அர்ஜூன் சம்பத்தைப் பார்த்திருந்தால் பாரதி பாடியிருக்க மாட்டார்!

மாதொருபாகன் ஆங்கில பதிப்பு (One Part Woman) புத்தகத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி விருதை ரத்து செய்ய. கடந்த நான்கு நாட்களாக டெல்லியில் முகாமிட்டு கலாச்சார துறை அமைச்சர் மகேஷ் சர்மாவிடம் பேசி வெற்றி வாகை சூடித்தந்த கங்கப்பா (திருச்செங்கோடு பகுதியின் துணை ஆட்சியராகப் பணியாற்றியர், வேலூர், காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களுக்கு ஆட்சியராக இருந்தவர், எம்.ஜி.ஆர் முதல்வராக இருக்கும்போது தலைமை செயலகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர், தமிழகத்தில் நக்ஸல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர்) அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விரிவான செயல்திட்டங்களையும் முக்கியமான ஆலோசனைகளையும் வழங்கியவர்களுக்கும் நன்றிகள்.

English summary

HMK leader Arjun Sampath has thanked PMK founder Dr Ramadoss for stalling Sahitya Academy award to Mathoru Paagan's English edition.