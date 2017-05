மதுரையில் சாதி ஆணவக்கொலை: சினிமா பாணியில் பெண்ணை எரித்துக்கொன்ற பெற்றோர்

மதுரை அருகே சாதி மாறி திருமணம் செய்த பெண்ணை பெற்றோரே தீ வைத்து எரித்து ஆணவக்கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பதைபதைக்க வைத்துள்ளது.

English summary

A 21yearold caste Hindu girl was allegedly honour killed by her relatives for marrying a caste Hindu man from a different community. The incident came to light in Sedapatti police limits, Periyur sub division, Madurai district