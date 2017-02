கூவத்தூரில் எம்.எல்.ஏ.க்கள் போர்க்கொடி- நேரடியாக பேரம் பேச செல்கிறார் சசிகலா

சிறைவைக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். அவர்களை சமாளிக்க பேரம் பேசுவதற்காக கூவத்தூர் செல்கிறார் சசிகலா.

English summary

Hundreds of ADMK MLAs who were captured by Mannaarkudi gang now revolted against Sasikala.