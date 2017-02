தமிழகத்தில் இன்று சற்று கூலான சூரியன்.. சீக்கிரம் கொளுத்த ரெடியாகிறது!

தமிழகத்தில் சேலம், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 104 டிகிரி பாரன்ஹிட்டாக இருந்த வெயில் இன்று தற்போது குறைந்துள்ளது.

English summary

Hot weather slightly cools in Tamilnadu. Temperatures will settle above normal by a degree or two in the coming days as well.