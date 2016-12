புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது சென்னை போலீஸ்

சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் களை கட்டி வருகின்றன.

English summary

The city police has issued directions to hotels and clubs in Chennai, hosting special programmes on New Year's eve, to wind up celebrations by 1 am.