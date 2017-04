என்னா வெயில்... ஹாட்டஸ்ட் சண்டே... வேலூரில் 109 டிகிரி... இன்னும் சுடுமாம்!

அக்னி நட்சத்திரம் வரும் முன்பே தமிழகம் முழுவதும் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. வேலூரில் 109 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.

#Heatwave conditions almost over #TamilNadu & #Pondy . Coastal areas get scorched under Westerlies, 9 places record 40°C, 2morrow looks worse pic.twitter.com/qdVOVDhcOr

English summary

The hottest sunday in Tamil Nadu Vellore touch 109 degree FH temparature.In many interior parts of the State, including Madurai, Cuddalore Salem the day temperature scaled to 105 degree FH.