தமிழர்களுக்கு வீடு வழங்க ரஜினி இலங்கை செல்வதில் தவறில்லை..பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

இடம்பெயர்ந்த 150 தமிழர்களுக்கு இலவச வீடுகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகர் ரஜினி காந்த் பங்கேற்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

There is no wrong in Rajini's visit to Lanka to inaugurate houses which was built for Tamil people, says Central Minister Pon.Radhakrishnan