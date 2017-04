வீட்டிலேயே மதுக்கடை... இரவோடு இரவாக திறக்கப்பட்டதால் மக்கள் கொந்தளிப்பு... முற்றுகையிட்டு போராட்டம்

தெருக்களில் மதுக்கடையை திறப்பதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி வரும் சூழலில் வீட்டிலேயே மதுக்கடையை இரவோடு இரவாக திறக்கப்பட்டதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Tasmac shop was opened at residence at Panthalur in Tanjore. Villegers stage protest continuously to closed the shop.