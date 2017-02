சட்டத்தை ஆராயாமல் தவறான முடிவு எடுத்தாரா ஆளுநர்? பன்னீர் செல்வம் பதவி பறிபோன பரபரப்பு பின்னணி

பன்னீர் செல்வத்திற்கே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் முதலில் உரிமை கொடுத்திருக்க வேண்டும். இதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்திருந்தால், இந்திய அட்டார்னி ஜெனரலிடம் அவர் ஆலோசனை கேட்டிருக்கலாம்.

English summary

There was uncertainty galore in Tamil Nadu for at least ten days before the trust vote was held on Saturday. The Governor's action did come a lot under the scanner and many say that had he acted better, the crisis could have been avoided.