அதெப்படி செயற்கை சுவாசத்தில் இருந்த ஜெ. காவிரி குறித்து ஆலோசனை நடத்த முடியும்? செம்மலை பொளேர்

அப்பல்லோவில் செயற்கை சுவாசத்தில் இருந்த ஜெயலலிதா காவிரி குறித்து ஆலோசனை நடத்தினாரா? என மேட்டூர் எம்.எல்.ஏ. செம்மலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Mettur MLA Chemmalai questioned that how Jayalalitha had a discussion when she was in ventilation and who stopped commando security which was given to Jayalalitha?