ஜெ. ஆன்மா விடாம சுத்துதாம்.. பத்தி விடுவதற்கு சாந்தி பூஜை நடத்த மன்னார்குடி கோஷ்டி திட்டம்!

ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவை சாந்தியடைய செய்ய சிறப்பு சாந்தி பூஜை செய்யுமாறு மன்னார்குடி கும்பலுக்கு சில சாமியார்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளார்களாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources saying that Mannargudi family is holding talks with preists to do shanthi homam for Jaya's soul rest in peace