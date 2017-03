பெண்களுக்கு தீர்க்க சுமங்கலி வரம் அருளும் காரடையான் நோன்பு செவ்வாய்கிழமை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நோன்பு இருக்கும் பெண்களின் ஆயுள் பலம் அதிகரிக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

Karadaiyan Nombu also known as ‘Savitri Nonbu Vritham’ is an important festival for the married women in the state of Tamil Nadu. On this day, women offer prayers for the longevity and well being of their husbands Tamil month of Panguni and Massi.