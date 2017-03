அரசு விளம்பரங்களில் குற்றவாளி ஜெ. புகைப்படத்தை வெளியிடுவதா.. ராமதாஸ் சீற்றம்

தமிழக அரசில் எந்த ஒரு பதவியிலும் இல்லாத ஜெயலலிதாவின் படத்தை விளம்பரத்தில் வெளியிட்டிருப்பது உச்சநீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் என பாமக நிறுவனத் தலைவர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Jayalalitha is a convict. How Tamilnadu government publish her photo in government advertisement? This act is contempt of court said PMK leader Ramadass.