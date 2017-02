சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது "தலைகள்" எண்ணும் நடைமுறை பின்பற்றப்படும்

சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது தலைகளை எண்ணும் நடைமுறை பின்பற்றப்பட உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu will witness a crucial trust vote on Saturday. Edapaddi Palanisami will take the take the trust vote in the Tamil Nadu legislative assembly at around 11 am.